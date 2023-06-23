Bankalar Birliği'nden kritik açıklama: MB Başkanı Erkan parasal sıkılaşma sürecinin başladığını duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıda, dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

Görüşmeye ilişkin Bankalar Birliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan basın açıklamasında Erkan'ın parasal sıkılaşma sürecinin başladığını belirttiği ifade edildi.

Bankalar Birliği'nden Hafize Gaye Erkan ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya gelmiştir. Toplantıda, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündemindeki konular hakkında görüş ve öneriler Sayın Başkanımıza sunulmuştur.





Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. Sayın Çakar, bankacılık sektörünün dirençli ve sağlıklı bir yapıda olduğunu, paydaşlarına güven verdiğini, uluslararası yüksek standartlarda hizmet gördüğünü, ekonomi politikalarının ilgili tüm kesimlere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtmiştir.

"İnsanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceğiz"

Düşük enflasyonun sağladığı öngörülebilir faaliyet ortamının ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelerin bankacılık sektörünün TL cinsinden büyümesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Çakar, bu sayede büyümenin sürdürülmesi için elzem olan; istihdam sağlayan ve cari işlemler açığını azaltan nitelikli yatırımların, katma değeri yüksek olan üretimin, dünya piyasalarında rekabetçi ihracatın finansmanına dolayısıyla insanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceklerini vurgulamıştır.

"Parasal sıkılaştırma sürecine başlandı"

TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir. Sayın Erkan, bankacılık sektörünün sağlam bilanço yapısının ülkemizde sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı, istihdamın yükseltilmesi ve cari dengede kalıcı iyileşmeyi hızlandıracak stratejik yatırımların desteklenmesine katkı sağlayacak düzeyde olduğuna dikkat çekmiştir."







