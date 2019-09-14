Bankalar düşürmeye başladı

İş dünyasının bankalara yaptığı çağrılar karşılık bulmaya başladı. Merkez Bankası’nın önceki günkü toplantıda yaptığı 325 baz puanlık faiz indirimini kredi faizlerine yansıtan ilk bankalar Türk Eximbank ile İş Bankası oldu.

İLK ADIM EXİMBANK’TAN

Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan şirketlere yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranının yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e düşürüldüğü belirtildi. Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranlarının 36 ay için TÜFE+yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE+yüzde 2,50 seviyesine indirildiği ifade eden açıklamada, böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapıldığı kaydedildi.

ZİRAAT YÜZDE 1,25'E ÇEKTİ

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi. Pazartesi gününden geçerli olmak üzere; ihtiyaç kredisi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık %1,25’e düşüren banka, maaş dışı müşteriler için ise aylık %1,35’e düşürdü. Konut Kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık %1,19 olarak duyuran banka, 500 bin TL altındaki konut kredilerinde faiz oranı aylık % 0,99’da tuttu. Ziraat Bankası Kurumsal Kredi faiz oranlarını ise yıllık % 13 - %15,5 aralığına düşürdü.

Türkiye İş Bankası ise konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar %1,17 oranı uygulayacak.