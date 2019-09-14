Ekonomi Bankalar düşürmeye başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalar düşürmeye başladı

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık faiz indirimini kredi faizlerine yansıtan ilk bankalar Türk Eximbank ile İş Bankası oldu. Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e indirdi. İş Bankası ise konut kredisi faizini yüzde 1,17’ye düşürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Eximbank
Türk Eximbank

İş dünyasının bankalara yaptığı çağrılar karşılık bulmaya başladı. Merkez Bankası’nın önceki günkü toplantıda yaptığı 325 baz puanlık faiz indirimini kredi faizlerine yansıtan ilk bankalar Türk Eximbank ile İş Bankası oldu.

İLK ADIM EXİMBANK’TAN

Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan şirketlere yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranının yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e düşürüldüğü belirtildi. Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranlarının 36 ay için TÜFE+yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE+yüzde 2,50 seviyesine indirildiği ifade eden açıklamada, böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapıldığı kaydedildi.

ZİRAAT YÜZDE 1,25'E ÇEKTİ

  • Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi. Pazartesi gününden geçerli olmak üzere; ihtiyaç kredisi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık %1,25’e düşüren banka, maaş dışı müşteriler için ise aylık %1,35’e düşürdü. Konut Kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık %1,19 olarak duyuran banka, 500 bin TL altındaki konut kredilerinde faiz oranı aylık % 0,99’da tuttu. Ziraat Bankası Kurumsal Kredi faiz oranlarını ise yıllık % 13 - %15,5 aralığına düşürdü.

Türkiye İş Bankası ise konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar %1,17 oranı uygulayacak.

Bankalar Birliği devreye girsin
EKONOMİ
Bankalar Birliği devreye girsin
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit düştüğü saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
MİT görevlilerio anları anlattı

MİT görevlileri
o anları anlattı

​MİT TIR'ları ihanetinin tüm bilinmeyenleri Yeni Şafak'ta.
Baştansona oyalama

Baştan
sona oyalama

​​ABD, Münbiç gibi Fırat'ın doğusunda da sözünde durmadı.
TOKİ'den yeni kampanya

TOKİ'den yeni kampanya

​Faiz ve enflasyondaki düşüş indirim olarak geldi.
Traktör sanayiinden çevreci adım

Traktör sanayiinden çevreci adım

​Yerli üretim teknolojisi üst seviyeye çıkıyor.
'Nerede benim favori diktatörüm'

'Nerede benim favori diktatörüm'

Trump'ın darbeci Sisi için sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

3 puan Falcao'dan

3 puan Falcao'dan

G.Saray, Kasımpaşa'yı yeni transferiyle geçti.
S-400'ler barış için

S-400'ler barış için

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu.
Geriye<br>13 yetim kaldı

Geriye
13 yetim kaldı

PKK'lı teröristlerin saldırısında 7 vatandaş şehit düştü.
Yürüyerek<br>5 kıta 35 ülke

Yürüyerek
5 kıta 35 ülke

​Güney Amerika'dan Asya'ya bir yolculuk hikayesi.
İsrail katliam yaptı!

İsrail katliam yaptı!

İsrail işgal güçlerinin saldırısında 30 genç yaralandı.
Zam kararı<br>fırıncıları tetikledi

Zam kararı
fırıncıları tetikledi

​"Yüzde 40 zam yapılıyorsa, biz aynı fiyattan satamayız"
Makam aracında yok yok

Makam aracında yok yok

​CHP'li Başkan Çebi, uydu sistemli buzdolaplı lüks araç sipariş etti.
Kulp Belediye Başkanı gözaltında

Kulp Belediye Başkanı gözaltında

7 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme.
Üretime<br>ara mı veriyor?

Üretime
ara mı veriyor?

Bazı yayın organlarında çıkan iddiaya açıklama geldi.
Söyledikleriniz <br>Türkiye'yi titretti

Söyledikleriniz
Türkiye'yi titretti

İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.