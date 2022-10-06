Ekonomi Bankalar faiz indirimini vatandaşa yansıtmadı Yüzde 13lük fark var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalar faiz indirimini vatandaşa yansıtmadı: Yüzde 13'lük fark var

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri vatandaşa ulaşmıyor. Bankalar yüzde 12 faiz oranıyla aldığı kaynakları ihtiyaç kredisinde yüzde 25, ticari kredilerde yüzde 40 oranla vatandaşlara veriyor. BDDK verilerine göre yılın ilk 8 ayında bankacılık sektörü kârları 5 kat artış gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Bankalar faiz indirimini vatandaşa yansıtmadı: Yüzde 13lük fark var
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), pandemi öncesi ekonomik hareketliliği sürdürmek amacıyla faiz indirimlerini sürdürüyor.

Son para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın haftalık repo yoluyla bankalara verdiği paradan aldığı faiz olarak tanımlanan politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12’ye çekildi.

Eylül 2021’de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 5 puan düşürülerek yüzde 19’dan yüzde 14’e çekilmişti.

BANKALAR İLE TCMB FAİZİ ARASINDAKİ MAKAS ARALIĞI YÜZDE 13

Merkez Bankası’nın yüzde 12’ye çektiği politika faiz oranı, aynı doğrultuda vatandaşa yansımadı. Bankalar yüzde 12 faiz oranıyla aldığı kaynakları, krediye yüzde 25 faiz oranlarıyla dönüştürdü. En düşük ihtiyaç kredisinin yıllık faizi yüzde 25 seviyesindeyken ticari kredilerde bu oran yüzde 40 seviyelerinde.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 5 KAT ARTTI

Bu durum sonucu bankalar kârlılık oranlarını yükseltti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ağustos ayı verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 420 artışla 252,2 milyar lira kâr elde etti.

Sektör, 2021 yılının aynı döneminde 48,5 milyar lira kâr elde etmişti.

Banka kârlarının bir yılda 5 kat artması, vatandaşın ihtiyaç ve ticari kredilere ulaşmasını zorlaştıran bir sürece dönüştü.

  • Örnek verilecek olursa; 10 bin TL’lik 12 ay vadeyle hesaplanan ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ortalama 11 bin 790 lira olarak yapılıyor.

YIL SONUNA KADAR ÜÇ PPK TOPLANTISI VAR

Merkez Bankası bu yıl sonuna kadar 3 kez faiz kararı açıklayacak. Bir dahaki Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ekim’de gerçekleştirilecek. Kurul, faiz kararı için 24 Kasım ve 22 Aralık tarihlerinde toplanacak ve yıllık toplantı takvimini bitirmiş olacak.

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