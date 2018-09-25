Bankaların gözü Hazine’de

Faizlerin aşırı oranda yükselmesi, işletmeler ile bireysel müşterilerin finansmana erişimini iyice zorlaştırdı. Aylık yüzde 3’lere dayanan ticari krediler ile konut, araç ve tüketici gibi bireysel kredilerin yıllık maliyeti yüzde 40’a kadar çıktı. Bu durum; kredi kullanarak ev ve araç almak isteyen vatandaşları kara kara düşündürüyor. Beş yılda geri ödemek şartıyla alınan 100 bin liralık konut kredisinin toplam geri ödemesi 212 milyar lirayı buluyor. Araç ve tüketici kredilerinde de durum böyle. Faizlerin yükselmesi vatandaşın alım talebini de aşağıya çekti

FAİZE KARŞI ELBİRLİĞİ SİSTEMİ

İşletmeler ise bu sıkıntıyı üye oldukları oda, borsa, dernek, birlik gibi sivil toplum kuruluşlarının imece usulüyle oluşturdukları küçük fonlamalarla atlatmaya çalışıyor. Alın terlerini ve emeklerini faize kaptırmak istemeyen iş adamlarının, sermayelerini birleştirerek geliştirdikleri elbirliği sistemi sayesinde sıkıntılı süreci atlatmaya çalışması dikkat çekiyor.

HAZİNE KAĞITLARININ NEMASI BOL

Yüksek faizden dolayı müşterilerin kapısını çalmaya korktuğu bankalar ise kendilerince daha rahat bir alan olarak gördükleri kamu tahvillerine yönelecekleri bir döneme girdi. Yüksek faizden para kazanma döneminin kapısını yeniden aralayan bankalar, Hazine’nin borçlanma ihalelerini sıkı takibe aldı. Bankalar ise yatırım, istihdam ve üretim için kredi verecek müşteri bulamayınca; devlet tahvillerini ve hisse senetlerini alarak faizden para kazanmayı daha az riskli görmeye başladı.

KAMUNUN FAİZ GİDERİ KATLANIYOR

Yüksek faizden kaynaklanan bu durumu göz önünde bulunduran ekonomi yönetimi, kamunun faiz giderleri beklentisini iki katına çıkardı. Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomik Program’da bu öngörünün izlerini görmek mümkün. Bu yıl 76,4 milyar lira olması beklenen merkezi yönetimin faiz giderlerinin önümüzdeki yıl 117,3 milyar, 2020’de 147,7 milyar ve 2021’de ise 171,4 milyar liraya çıkması bekleniyor. Kamunun önümüzdeki üç yılda faiz hariç harcamaları yaklaşık yüzde 40 artması öngörülürken, faiz giderlerinin yüzde 125 artması bekleniyor.

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Konutta senetli satışlar arttı

Faizlerin yüzde 3’lere dayanması vatandaşları krediyle konut edinme isteğinden de uzaklaştırdı. Yüksek faiz nedeniyle daralan konut talebinin önünü açmak için gayrimenkul sektörünün oyuncuları devreye girdi. Vatandaşların ev talebini karşılamak için şirket bünyesinde uygun ödeme koşulları sunulmaya başlandı. Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasına da sektör derneklerinin üyelerinden yoğun katılım gerçekleşti. Şirketler kampanya kapsamında yüzde 10 peşinat, yüzde 10 indirim, bankasız kefilsiz 10 yıl vade ve yüzde 0,98 oranla konut talebine cevap vermeye başladı.

ASO, üyelerine kredi desteği veriyor

Ankara Sanayi Odası (ASO), KOBİ Destek Kredisi Kampanyası ile 3. kez üyelerini 38,5 milyon liralık düşük faizli krediden yararlandıracak. Üye işletmeler aylık 1,85 faiz oranıyla 200 bin liraya kadar, ilk 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi kullanabilecek. Krediden yararlanmak isteyenler öncelikle odaya müracaat ederek, faaliyet belgesi alacak. Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek şirketin başvurusu, banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde şirket, krediden yararlanabilecek. Kredinin asgari limiti 50 bin lira olacak. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, desteğin, oda üyesi işletmelerin sıkıntılarının aşılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Özdebir, “KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişim. Kur üzerinden ülkemize yönelik finansal saldırıların gerçekleştiği bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimi sağlayacak bir adım attık. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar” dedi.

EKONOMİ Süt üreticileri çözüm bekliyor