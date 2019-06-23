Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Bankaların sağlam müşterisi OSBler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankaların sağlam müşterisi OSB’ler

İstihdam deposu Organize Sanayi Bölgelerine sağlanan finansman desteği yeni iş kapılarını açıyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “İkitelli OSB ve civarında faaliyet gösteren şubelerimizin toplam kredi büyüklüğü 2,5 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Arslan
Osman Arslan

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve civarında faaliyet gösteren Halkbank şubelerinin toplam kredi büyüklüğünün 2,5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. Halkbank açıklamasına göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalara özel çözümler sunmayı sürdüren Halkbank, Organize Sanayi Bölgeleri buluşmalarına devam ediyor. KOBİ kredileri alanında yüzde 17,1 pazar payını daha da artırmayı hedefleyen Halkbank, OSB buluşmalarını sürdürmekte kararlı.

KREDİDE ÖNCÜ KURUM HALKBANK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün yılın ilk çeyreğinde 131,3 milyar TL’lik kredi artışında en güçlü rolü kamu bankalarının oynadığını, aynı dönemde nakdi kredilerde 22 milyar TL büyüme sağlayan Halkbank’ın nakdi kredi pazar payını artırmaya devam ettiğini ve bu alandaki öncü rollerini sürdüreceklerini belirtti. Türkiye'deki yatırım ortamının finansal garantörü olarak genişlettikleri kredi imkanlarından daha fazla işletmenin yararlanmasını amaçladıklarını aktaran Arslan, 37 kooperatife bağlı 27 binin üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği İkitelli OSB başta olmak üzere, tüm üretim merkezlerine bu konuda büyük öncelik verdiklerini vurguladı.

Arslan, "İkitelli OSB ve civarında faaliyet gösteren şubelerimizin toplam kredi büyüklüğü 2,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Destek olduğumuz firmalar kendilerine sunduğumuz kaynakları verimli şekilde değerlendirerek İkitelli OSB’yi önemli bir ihracat ve istihdam merkezi haline getirmiştir. İkitelli’de olduğu gibi tüm Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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