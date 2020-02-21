Ekonomi Bankayı cebimize taşıdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankayı cebimize taşıdık

Akıllı telefonlardaki mobil bankacılık uygulamalarına rağbet her gün daha da artarken, yıllar içerisinde cepten cebe yayılan uygulamaların kullanıcı sayısı da yıllar önce 1 milyonu bile bulmazken şu anda 78 milyonu geçti. Vatandaşlar şube kuyruklarında beklemekten vazgeçerken, kısa sürelerde telefondan yapılan bankacılık işlemlerini de sevdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Teknolojideki gelişmelerin de etkisiyle cep telefonları artık hayatın her alanında insanların en büyük asistanı omuş durumda. Vatandaş artık yiyeceği yemeği bile akıllı telefonu üzerinden verir hale geldi. Bankacılık işlemleri de akıllı telefonların yaygınlaşması ile İOS ve Android tabanlı cep telefonların içine girdi. Teknolojinin hayatımıza bu kadar dahil olduğu bir ortamda da bankaların bu alandaki çalışmaları da her geçen gün daha da hızlanarak artış gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 2011 yılında mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış müşteri sayısı, 913 bin kişi olurken bu sayı Aralık 2019 itibariyle 78 milyon kişiye yükseldi. Yaklaşık 9 yılda yaşanan devasa büyümenin bankaların her geçen gün bu alanda geliştirdiği hizmet ve ürünlerle daha da artacağa benziyor. Ayrıca mobil bankacılık hizmet dağarcığını da genişletmeyi sürdürüyor. Finansla işlemlerin yanı sıra mobil uygulamalar sayesinde QR kodla para çekme gibi işlemler de sağlanıyor.

BÜYÜME POZİTİF YANSIDI

  • Yine Ocak 2011’de mobil bankacılık ile gerçekleştirilen 138 bin adet yatırım işleminin hacmi 735 milyon lira düzeyinde gerçekleşirken,bu yılın ilk çeyreğinde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam adedi 1 milyon, tutarı ise 1,1 milyar lira olmuştu. Gün geçtikçe büyüyen ve artık işlemlerin hemen hepsinin bir tıkla telefondan yapıldığı bankacılık uygulamalarıyla 2019 Ekim-Aralık döneminde, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 559 milyon, tutarı ise 1,5 trilyon Türk lirası oldu. Aynı zamanda Ekim-Aralık 2019 döneminde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 1 milyon 707 bin olurken, bu kredilerin toplam hacmi de 31 milyar 631 milyon Türk lirası olarak belirlendi.

VATANDAŞ MOBİL RAHATLIĞA ALIŞTI

Mobil uygulamalar oldukça kullanışlı olması sebebiyle vatandaşı banka şubelerinde sıra bekleme derdinden de kurtarıyor. Oturduğu yerden fatura ödemesinden havaleye kadar birçok işlemini gerçekleştiren insanlar, daha önce saatlerini alan işkemleri saniyeler içerisinde gerçekleştirerek vakitlerinden tasarruf ediyor. Öyle ki mobil marketlerde bankaların uygulamaları en çok kullanılanlar listesinde zirveye oynar duruma geldi. Mobil bankacılıkta gerçekleştirilen finansal işlemlerde EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, yüzde 58’lik paya sahip olurken, ikinci sıradaki yatırım işlemleri ise yüzde 30’luk pay sahibi durumunda. Ayrıca mobil işlemlerde çoğu banka kendi müşterilerinden ücret dahi talep etmiyor.

VERGİ ÖDEMELERİ MOBİLETAŞINDI

  • Vergi mükellefleri, internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlı bir şekilde ödeyebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Ocak 2020'den itibaren, mükelleflerin vergi ödeme yükümlülüklerini kolay, hatasız ve rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla, tahsilat yetkisi verilen kamu bankaları, kamu katılım bankaları ve PTT tarafından vergi tahsilatlarının gerçekleştirilebilmesi için yeni geliştirmeler devreye alındı. Özellikle mükelleflerin internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlıca ödeyebilecekleri yenilikler kullanılmaya başlandı.

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