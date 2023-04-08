Başakşehir Kayaşehir metrosu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 'bakanlık bizi engelliyor' iddialarına yanıt verdi. Karaismailoğlu, İBB'nin başvuru için gerekli hazırlıkları yapmadığına dikkat çekerek, "Hiçbir şey yapılmadan bir A4 kağıdıyla bakanlığa başvurup beni engelliyorlar diyorlar." ifadelerini kullandı. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört yıllık belediyecilik karnesine de değinen Karaismailoğlu, Mahmutbey-Esenyurt metro hattını işaret ederek, "En önemli metro hatlarından bir tanesi. İhalesi 2018'de yapıldı. 2019'da seçimler oldu. Tam dört yıl geçti ve bu hat dört yılda yüzde beş ilerleme seviyesinde. Bu hızla 80 yılda bitirebilirler." şeklinde konuştu.