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Ekonomi

Başakşehir Kayaşehir metrosu açılıyor

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Metro hattı, Bağcılar'dan Kayaşehir'e kesintisiz ulaşım sağlayacak. 6,2 km uzunluğunda ve 4 durak bulunan metro hattının günde 70 bin kişiyi taşıması bekleniyor. Bölgedeki hatların açılmasıyla birlikte, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakikaya inecek.

Ekonomi Servisi
04:43 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Başakşehir-Kayaşehir metrosu bugün açılıyor.

Başakşehir-Kayaşehir metrosu bugün açılıyor.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün 16.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla hizmete açılıyor. Hattın açılmasıyla birlikte, Bağcılar-Kirazlı Hattı’ndan gelen vatandaşlar aktarmasız şekilde Başakşehir’de bulunan Metrokent istasyonundan geçerek Kayaşehir’e devam edebilecek. Aynı şekilde Kayaşehir istasyonundan binildiğinde aktarmasız bir şekilde Bağcılar’a gidilebilecek. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı tamamlandığında ise, Kayaşehir’den Halkalı ya da İstanbul Havalimanı yönüne gitmek için istasyon içerisinden yüzeye çıkmadan aktarma yapılması gerekecek.

Seyahat süresi kısalacak

Bölgedeki toplu ulaşım yükünü hafifletecek olan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, diğer ulaşım hatlarıyla entegre bir şekilde kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım sağlayacak. Günde 70 bin kişinin taşınması hedeflenen projede, 4 istasyon bulunacak ve saatte 80 kilometre hızla seyahat edilecek. Bölgedeki hatların açılmasıyla birlikte; Kayaşehir-Mahmutbey arası 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy arası 29 dakikaya, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakikaya inecek.

2,5 yılda tamamlandı

Metro hattını yüzde 5 ilerleme seviyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) devraldıklarının altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İki buçuk yılda bitirdik. Yüzde 100’ünü tamamladık. Burası 6,2 kilometre uzunluğunda. 4 istasyon var. Başakşehir Metrokent'ten başlıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor” dedi. Karaismailoğlu, projenin, hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğuna vurgu yaptı. Karaismailoğlu ardından, metro hattında incelemelerde bulundu.

10 bin metreyi aşkın tünel inşa edildi

İBB’den projeyi 112 metresi kazılmış şekilde devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2,5 yılda toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdi. Hiç başlanmamış olan ray işleri, 11 bin 595 metre ray döşenerek tamamlandı. Proje kapsamında 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa edildi. Test ve devreye alma işleri sonrasında metro hattı sorunsuz şekilde açılışa hazır hale getirildi.


Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar
Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 'bakanlık bizi engelliyor' iddialarına yanıt verdi. Karaismailoğlu, İBB'nin başvuru için gerekli hazırlıkları yapmadığına dikkat çekerek, "Hiçbir şey yapılmadan bir A4 kağıdıyla bakanlığa başvurup beni engelliyorlar diyorlar." ifadelerini kullandı. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört yıllık belediyecilik karnesine de değinen Karaismailoğlu, Mahmutbey-Esenyurt metro hattını işaret ederek, "En önemli metro hatlarından bir tanesi. İhalesi 2018'de yapıldı. 2019'da seçimler oldu. Tam dört yıl geçti ve bu hat dört yılda yüzde beş ilerleme seviyesinde. Bu hızla 80 yılda bitirebilirler." şeklinde konuştu.


#Metro Açılışı
#İstanbul
#Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı
#Adil Karaismailoğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#İBB
1 saat önce
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