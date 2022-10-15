Ekonomi Başarılı ortaklığa bir örnek Katarda gazete manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Başarılı ortaklığa bir örnek: Katar'da gazete manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü

Katar'da gazeteler, Türkiye-Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'nın ardından iki ülkenin ortaklık ve iş birliğinden övgüyle söz ederek manşetlerine taşıdı. Er-Raye gazetesi, "Katar-Türkiye ilişkileri başarılı ortaklığa bir örnek" manşetli haberinde, "Doha ve Ankara, İslam ülkelerinin sorunlarına destek ve uluslararası krizlerin yapıcı bir diyalog ve etkin bir ortaklık aracılığıyla çözülmesi için ortak paydada buluşuyor." ifadesine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Başarılı ortaklığa bir örnek: Katarda gazete manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hammed Al Sani ile görüştü.

Gazetelerde, toplantıya Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiğine dikkat çekilerek, iki ülke ilişkilerinin özel ve merkezi bir konumunun olduğu, stratejik entegrasyon aşamasından stratejik kardeşlik aşamasına geçtiği kaydedildi.

Er-Raye gazetesi, "Katar-Türkiye ilişkileri başarılı ortaklığa bir örnek" manşetli haberinde, "Doha ve Ankara, İslam ülkelerinin sorunlarına destek ve uluslararası krizlerin yapıcı bir diyalog ve etkin bir ortaklık aracılığıyla çözülmesi için ortak paydada buluşuyor." ifadesine yer verdi.

Haberde, iki kardeş ülke arasındaki iş birliğinin, ekonomi, sanayi, güvenlik, savunma, kültür, eğitim, spor ve enformasyon gibi çeşitli alanları kapsadığı bilgisi verildi.

İmzalanan yeni anlaşmaların, ekonomi, yatırım ve ticaret alanındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladığı kaydedilen haberde, bunun bütünleştirici ortaklık düzeyine ulaşmak için ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı belirtildi.

Eş-Şark gazetesi de manşetten verdiği haberinde, iki ülke liderlerinin Yüksek Stratejik Komite toplantısına başkanlık etmesinin, Ankara ile Doha arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini yazdı.

  • İki ülke arasında ilk diplomatik ilişkinin kurulmasının üzerinden 50 yıl geçtiği hatırlatılan haberde, ilişkilerin şu anda altın çağını yaşadığı ve gittikçe büyüyen ortaklığın ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarından daha öteye gittiği vurgulandı.

El-Vatan gazetesi de "Türkiye Katar ilişkilerinin gücü" manşetli haberinde, toplantıda ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarının yanı sıra iki kardeş ülke halkları arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin güçlendirilmesi başta olmak üzere önemli meselelerin masaya yatırıldığını ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme yollarının ele alındığını kaydetti.

İngilizce yayın yapan The Peninsula gazetesinde ise toplantıda, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili projeler de dahil iki ülke arasında çeşitli alanlardaki köklü ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda dün çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.

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