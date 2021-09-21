Ekonomi Başkentte girişimciliğe yeni merkez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Başkent’te girişimciliğe yeni merkez

Ankara’da girişimcilik ekosistemine yeni bir oyuncu dâhil oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkent’te girişimciliğe yeni merkez
Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Gürsel Baran, Türkiye’nin sanayi ve ticaretini geliştirmesi, ihracatını artırması ve ekonomisini daha da geliştirmesi için yeni genç girişimcilere ihtiyaç olduğunu belirterek, “Gençlerimizi, ekonomik kalkınmamızda rol üstlenecek, ülkemizi girişimci liginde üst sıralara taşıyacak adımları atmalıyız” dedi.

İş dünyasının dünyada gelişen yeni nesil girişimcilik kültürüne adapte olması ve Ankara'da yüksek katma değerli girişimlerin artmasını sağlamak amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu’nun koordinasyonunda hayata geçirilecek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) projesinin istişare toplantısı ATO Duatepe Hizmet Binası’nda yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ekonomi başta olmak üzere her alanda güçlü bir şekilde varlığını koruması gerektiğine dikkat çekerek, “Maliyetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada varlığımızı sürdürebilmemiz için güçlü bir ekonomiye sahip olmalıyız. Bunun için de gençlerimizin girişimciliğine ihtiyacımız var” dedi.

Baran, Türkiye’nin sanayi ve ticaretini geliştirmesi, ihracatını artırması ve ekonomisini daha da geliştirmesi için yeni genç girişimcilere ihtiyacı olduğunu belirterek, “Gençlerimizi, ekonomik kalkınmamızda rol üstlenecek, ülkemizi girişimci liginde üst sıralara taşıyacak adımları atmalıyız” diye konuştu.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir toplantıda yaptığı konuşmada, genç neslin kabiliyetlerine değinerek, “Yeni nesil kabiliyetlerini yükselterek geliyor. Bu yetenekleri teknoloji üretebilir bir ülke haline gelmek için kullanmalıyız. Cari açığı ortadan kaldırmak genç neslin başarısı olabilir” dedi. Özdebir, gençlerin Türkiye’yi teknoloji üretebilen bir ülke haline getirmesi için Ankara Sanayi Odası olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da, gençlerin girişimciliğe yönlenmesinin öneminden bahsettiği konuşmasında, dünyada temiz enerjinin gündemde olduğu bu süreçte genç girişimciliğin daha da önemli hale geldiğini söyledi.

TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan’ın Başkanlık ederek, proje hakkında bilgi verdiği toplantıya, TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Yusuf Sarınay, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Damla Büyüktaşkın ile TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

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