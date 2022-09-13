Başvuru şartları taşımayanların başvuru bedeli yanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı. Erdoğan, burada projenin detaylarını açıkladı.
Erdoğan, 81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri yapmayı hedeflediklerini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacaktır. Toplamda 608 min lira fiyata sahip 2-1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
BAŞVURUDAN ÖNCE TAPU DEVRİNE GEÇİT YOK
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, A Haber ekranlarında İlk Evim İlk İş Yerim projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bulut, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "e-Devlet imkanı olmayan bankadan başvuru yapabilir. Şartları taşımayanların başvuru bedeli yanacak. Üzerine tapu olan vatandaşlar, başvurudan önce başkalarına devrederse bunu tespit ederek hilenin önüne geçeceğiz."
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TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorular yanıt buldu? TOki fiyatları kaç para olacak? Hangi ile kaç konut yapılacak? Ucuz konut yapılacak iller hangileri? Ayrıntılar haberimizde...
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular yarın başlıyor.
UCUZ KONUT YAPILACAK İLLER VE FİYATLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ fiyatlarını ve ucuz konut yapılacak illeri tek tek açıkladı.
608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olunabilecek.
Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.
HANGİ İLE KAÇ KONUT YAPILACAK
Sosyal konut projesi ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için 50 bin konut yapılacağını duyurdu. İşte il il yapılacak konut sayısı.
Ankara
18 bin konut
İzmir
12 bin 500
Gaziantep
10 bin konut
Bursa
8 bin 650 konut
Konya
7 bin 500 konut
Kayseri
4 bin 500 konut
Hangi ile kaç konut yapılacak: İl il açıklandı
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katıldı.. Milyonlarca kişinin merakla beklediği sorulara tek tek yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ucuz sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Peki hangi ile kaç konut yapılacak? Ucuz konut taksitleri nasıl olacak? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde...
KONUT BAŞVURU ŞARTLARI
*T.C. vatandaşı olması,
*Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
*Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,
*İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,
*Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,
*Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut kontenjan ayırıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz'' dedi.