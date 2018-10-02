Ekonomi Batı Karadenizde balık bereketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşlar bu yıl ucuz balık yiyecek

Batı Karadeniz'de balık bereketi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamut ve mezgit ile gülüyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "Karadeniz'e açılan balıkçılar durumdan memnun. Zaman zaman önlerine gelen balık sürüleri, aslında onların nasibi. Bu durum, limana bereket olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Balıkçılar sezona palamut bereketiyle başlarken, vatandaşlar fiyatların tezgahlara yansımamasından şikayet ediyor.
Balıkçılar sezona palamut bereketiyle başlarken, vatandaşlar fiyatların tezgahlara yansımamasından şikayet ediyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda balık avlayarak limana dönüyor.

Günlerini gırgır ve trol teknelerinde geçiren balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamut ve mezgit ile gülüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, avcılığın devam ettiğini belirterek, "Karadeniz'e açılan balıkçılar durumdan memnun. Zaman zaman önlerine gelen balık sürüleri, aslında onların nasibi. Bu durum limana bereket olarak yansıyor. Havaların bu şekilde devam etmesi balıkçıları daha da memnun edecektir." diye konuştu.

Karakaş, balık fiyatlarının da uygun olduğunu dile getirerek, "Balık çok olunca vatandaş da evinde ucuz balık yiyor. Tezgahlarda palamudun kilogramı 10-15 lira arasında değişiyor. Hamsinin kilogramı 10 lira, mezgit ise 20 liraya tezgahları süslüyor. Vatandaş da balıkçı da bu durumdan mutlu, inşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

İngiltere vatandaşı olmak isteyene yeni kriterler getirildi.
Milli kültür sanat hamlesi

Milli kültür sanat hamlesi

​İstanbul'da Kültür Sanat Sezonu ünlü isimlerin katılımıyla açıldı.
Bakırköy'de dehşet anları

Bakırköy'de dehşet anları

​Aracını yayaların üzerine süren sürücü yakalandı.
Avrupa'da 2050 korkusu

Avrupa'da 2050 korkusu

Kendi araştırma şirketleri diyor ki: Avrupa müslümanlaşacak.
Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Katil İsrail kan döküyor ve zulmediyor.
Çok kan dökülecek

Çok kan dökülecek

Çin ile ABD arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı tespit.
Sahibinden.com'amilyonluk ceza

Sahibinden.com'amilyonluk ceza

Rekabet Kurulu ihlalleri affetmedi.

Artık zamanı geldi

Artık zamanı geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Münbiç ve YPG açıklaması.
Brunson gergin

Brunson gergin

Brunson'un avukatı AYM'ye başvuru sürecini yenisafak.com'a anlattı.
Kilosu2 bin dolara füze

Kilosu2 bin dolara füze

​240 adet roketi 40 kilometreye 120 saniyede atıyoruz.
Zabıta fırsatçı avında

Zabıta fırsatçı avında

Erdoğan meclis kürsüsünden uyarınca yerel yönetimler harekete geçti.
Çok netyerel seçim mesajı

Çok netyerel seçim mesajı

Kimse şu benim adamımdır, benim akrabamdır, benim yakınımdır bunu aday yapalım diye gelmesin.
Yarından itibarenartık zorunlu

Yarından itibarenartık zorunlu

Alışveriş yaparken etiketlere dikkat edin.
Geleceğin otomobilleri sahnede

Geleceğin otomobilleri sahnede

​Yollara çıkmaya hazır konseptler Paris Auto Show'da.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.