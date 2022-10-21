Batı'da ‘karma kriz' beklentisi

2008 finansal krizini tahmin eden ve "kriz kahini", “doktor kıyamet” gibi isimlerle anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, 1970'ler ve küresel finansal kriz karışımı bir kriz beklendiğini söyledi. Bir podcast yayınında konuşan Nouriel Roubini, küresel merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için attığı adımlarla dünyanın 'stagflasyon kapanı'na sıkışacağını belirtti.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Roubini’nin açıklamaları bulunla sınırlı değil. “Bu sadece başlangıç” uyarısında bulunan Roubini, “Gerçek acıyı sonra yaşayacağız. Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz. Yeni bir Lehman etkisi olabilir. Birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar olacak” dedi.

ENFLASYON HIZLI DÜŞMEZ

Negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun hızlıca düşmeyeceğini belirten Roubini, “1970'li yıllarda olduğu gibi enflasyonun yükseldiği, negatif büyüme olduğu bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Ancak bu, o dönemdekinden bile kötü olacak. Büyük staglasyonist borç krizi bekliyorum” dedi. Roubini, pandeminin olumsuz etkilerinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Çin'de devam eden sıkıntılar, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi risklere de dikkat çekti.

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Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini, “Ekonomik, finansal ve jeopolitik kriz bu durumu çok daha kötüleştirecek” dedi.

Musk’tan Fed’e faiz eleştirisi

Bir kriz değerlendirmesi de Tesla kurucusu Elon Musk’tan geldi. Avrupa’nın enerji kıtlığından kaynaklanan bir durgunlukla karşı karşıya olmasına karşın ABD'nin iyi durumda olduğunu belirten Musk, Fed'in faiz oranlarını gereğinden fazla yükselttiğini ve eninde sonunda bunun farkına varacaklarını düşündüğünü söyledi. Musk; Çin’in de bir yıla aşkın süredir konut piyasasında yaşanan durgunluğa işaret eden bir çeşit resesyonla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

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