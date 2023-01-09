Ekonomi Bayraktar DİHA kritik testi geçti
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar DİHA kritik testi geçti

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 8 bin feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. BAYKAR'dan yapılan paylaşıma göre, DİHA, testi başarıyla tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar DİHA kritik testi geçti
​Bayraktar DİHA.

Baykar Savunma, Bayraktar DİHA'nın 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Baykar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik testin görüntülerine de yer verdi.

Bayraktar DİHA kritik testi geçti
OYNAT 01:08
Bayraktar DİHA kritik testi geçti
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 8 bin feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. BAYKAR'dan yapılan paylaşıma göre, DİHA, testi başarıyla tamamladı.

Baykar Diha Nedir?

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

Temel uçuş performans kriterleri

  • -150 Kilometre Haberleşme Menzili
  • -45-50 Knot Seyir Hızı
  • -80 Knot Maksimum Hız
  • -9000 Feet Operasyonel İrtifa
  • -15000 Feet İrtifa Tavanı
  • -12 Saat Havada Kalma Süresi
  • -5 Metre Kanat Açıklığı
  • -1.5 Metre Uzunluk
  • -Dikey İniş Kalkışlı
  • -5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
  • -50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

Gelişmiş Özellikler

  • -Tam Otomatik Uçuş Sistemi
  • -Sensör Füzyonu Yardımlı Tam -Otonom
  • -Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
  • -Yarı Otonom Uçuş Modu
  • -Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
  • -Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
  • -Yedekli Servo Eyleyiciler
  • -Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
  • -Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
  • -Lazer Mesafe Ölçer
  • -Lazer İşaretleyici
  • -Dijital Veri ve Video Link

Selçuk Bayraktar'dan 'Süpersonik Kızılelma' müjdesi: Sesin üstünde uçabilecek
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar'dan 'Süpersonik Kızılelma' müjdesi: Sesin üstünde uçabilecek

Selçuk Bayraktar: Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu
FOTOĞRAF 8
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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti.
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Önce koşu testine çıkan Kızılelma, ardından ilk uçuş için havalandı.
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, tarihi anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bayraktar, Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu! Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun... ifadelerini kullandı.
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Selçuk Bayraktar: Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tarihi anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu! Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun..." ifadelerini kullandı.
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