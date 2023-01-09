Bayraktar DİHA kritik testi geçti

Baykar Savunma, Bayraktar DİHA'nın 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Baykar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik testin görüntülerine de yer verdi.
Baykar Diha Nedir?
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.
Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.
Temel uçuş performans kriterleri
- -150 Kilometre Haberleşme Menzili
- -45-50 Knot Seyir Hızı
- -80 Knot Maksimum Hız
- -9000 Feet Operasyonel İrtifa
- -15000 Feet İrtifa Tavanı
- -12 Saat Havada Kalma Süresi
- -5 Metre Kanat Açıklığı
- -1.5 Metre Uzunluk
- -Dikey İniş Kalkışlı
- -5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- -50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
Gelişmiş Özellikler
- -Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- -Sensör Füzyonu Yardımlı Tam -Otonom
- -Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- -Yarı Otonom Uçuş Modu
- -Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- -Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- -Yedekli Servo Eyleyiciler
- -Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- -Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- -Lazer Mesafe Ölçer
- -Lazer İşaretleyici
- -Dijital Veri ve Video Link