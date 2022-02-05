Ekonomi Bayraktar TB2lerin teslimatı tamamlandı
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar TB2’lerin teslimatı tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2’lerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatının gerçekleştiğini duyurdu. Demir, teslim edilen SİHA'larda yerli imkanlarla üretilen CATS kameraların kullanıldığının bilgisini de paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
Bayraktar TB2’lerin teslimatı tamamlandı
Bayraktar TB2

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar SB2’lerin teslimatının tamamlandığını duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir de video yayınladı.

Videoda Bayraktar SB2’lerin uçuş esnasından görüntülere yer verildi. Demir, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Baykar üretimi Bayraktar TB2’lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA’larda yerli imkanlarla ürettiğimiz ‘Cats’ kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun.”

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