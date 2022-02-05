Bayraktar TB2’lerin teslimatı tamamlandı

Yerli savaş uçağı için dev sipariş: Kritik parçaların üretimini yapacak

Türkiye, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak projesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak için Türk savunma sanayii şirketleri tecrübe ve birikimlerini aktarmaya başladı. 2023 yılında hangardan çıkarılması öngörülen uçak için beklenen sipariş verildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta yerli savaş uçağında süreci hızlandıracak adımı gündemine aldı.