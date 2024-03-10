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Ekonomi

Bayraktar TB2'nin yeni durağı Maldivler

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının ihraç edildiği ülkelere Maldivler de eklendi. En fazla ülkeye satılan SİHA olan ve 33 ülkeyle sözleşme imzalanan Bayraktar TB2’den Maldivler’e 6 araçtan oluşan bir sistem teslim edilecek.

17:46 - 10/03/2024 Pazar
AA
Bayraktar TB2.
Bayraktar TB2.

Maldivler, güvenlik güçlerinin ihtiyacı için komuta kontrol istasyonu ve 6 Bayraktar TB2'den oluşan bir sistem tedarik edecek. Yapılan anlaşma kapsamında araçların teslimatına başlandı.


Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Kasım 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Muizzu, ayrıca bazı Türk savunma sanayisi şirketlerine ziyarette bulunmuştu.


Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA'sı olarak Türkiye'nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.



Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi


İlk ihracat başarısını 2018 yılında Katar'da yakalayan Bayraktar TB2 için bugüne kadar 33 ülke ile sözleşme imzalandı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.


Bugüne kadar 750 bin uçuş saatini aşan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekorunu kırdı. Bayraktar TB2, bu uçuş süresiyle en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanına sahip bulunuyor.


Bayraktar AKINCI için 9 ülke ile sözleşme imzalayan Baykar'ın insansız hava araçlarına yönelik olarak anlaşmaya vardığı ülke sayısı 34'ü buluyor.


#Bayraktar
#Maldivler
#Muhammed Muizzu
#SİHA
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