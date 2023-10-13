Bayraktar TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Donanmasının en büyük savaş gemisi; dünyanın ise ilk siha gemisi olacak TCG-ANADOLU'ya kalkış ve iniş yapabilecek Bayraktar TB3'ler, Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak" dedi.