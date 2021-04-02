Ekonomi Bayraktar TB3 SİHAnın özellikleri paylaşıldı Kanatları katlanabilecek
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabilecek

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG ANADOLU savaş gemisine iniş gerçekleştirebilecek Bayraktar TB3 SİHA’nın özelliklerini paylaştı. Bayraktar, “TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor” dedi.

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Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabilecek
Bayraktar SİHA

Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Türk SİHA’sı Bayraktar TB2’leri üreten Baykar Savunma’nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA’ların sahip olacağı özellikleri paylaştı.

Uçak gemisine iniş yapıp kalkabilecek

Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor” ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU SİHA gemisine dönüştürülecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “TCG ANADOLU’yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var” açıklamasında bulunmuştu.

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