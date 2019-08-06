Ekonomi Bayraktardan milli uçan araba müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Milli uçan araba Cezeri'nin prototipi.
Milli uçan araba Cezeri'nin prototipi.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
FOTOĞRAF 11
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Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak CEZERİnin prototipini hazırladıklarını duyurdu.
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Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi CEZERİye ilişkin paylaşımda bulundu.
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Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, CEZERİnin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.
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TEKNOFEST, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
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Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı.

  • İlk uçuşun TEKNOFEST'te yapılması bekleniyor. TEKNOFEST bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

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