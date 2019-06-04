Bayram hediyesi gibi ihracat

Türkiye, Mayıs ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, mayısta Genel Ticaret Sistemi (GTS)’ne göre ihracat yüzde 11,46 artışla 16 milyar 813 milyon dolar, ithalat yüzde 19,85 azalışla 18 milyar 588 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 7,51 düşüşle 35 milyar 401 milyon dolar olarak belirlendi.

Dış açık dip yaptı

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 78,11 azalışla 1 milyar 774 milyon dolar seviyesine indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Mayıs 2018’de yüzde 64,61, bu yılın aynı ayında yüzde 65,04 iken yüzde 90,45 olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı mayısta yüzde 90,5 düzeyine yükseldi.

Mayısta en fazla ihracat hammadde (ara mallar) grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 795 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 214 milyon dolarla tüketim malları ve 1 milyar 877 milyon dolarla yatırım (sermaye malları) izledi. Ham madde (ara mallar) grubunda 8 milyar 258 milyon dolar, tüketim malları grubunda 6 milyar 462 milyon dolar, yatırım (sermaye malları) grubunda 1 milyar 978 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

OTOMOTİV LİDERLİĞİNİ KORUDU

Mayısta en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 414 milyon dolarla motorlu kara taşıtları, 1 milyar 727 milyon dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1 milyar 23 milyon dolarla demir ve çelik oldu.

İLK ÜÇTE AVRUPA DEVLERİ VAR

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 587 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 899 milyon dolarla İtalya ve 889 milyon dolarla İngiltere izledi. Mayısta Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4,1 artarken, hedef pazarlardan ABD’ye yüzde 25,6, Rusya’ya yüzde yüzde 13,9, Meksika’ya yüzde 20,9 Çin’e yüzde 2,6 arttı. En fazla ithalat ise 1 milyar 904 milyon dolarla Rusya’dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 733 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 714 milyon dolarla Çin izledi. Gümrük idareleri tarafından mayısta tahsil edilen vergiler, 14 milyar 851 milyon lira oldu.

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TL İLE İHRACAT YÜZDE 47 ARTTI

2019’un ilk 5 ayında ihracat yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştı. 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,9’dan yüzde 87,9’a çıktı. Mayıs ayında Türk lirası ile yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre mayısta yüzde 47,18 artış gösterdi. Bu dönemde Türk lirası ile yapılan dış ticaret toplamı 11 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

HER AY YENİ BİR REKOR

Dış ticaret verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirten Pekcan, bu yıl dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğuna işaret etti. Pekcan, “Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar oldu. Ekonomimizin dış finansman ihtiyacı 25,5 milyar dolar azaldı” diye konuştu.

İHRACATÇIMIZDAN BAYRAM HEDİYESİ

Bu yılın ilk 5 ayında, dünya ticaret piyasalarındaki tüm zayıflamaya rağmen ihracatını yüzde 5,37 artıran Türkiye’nin, Pekcan, “İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur. İhracatımızdaki bu momentum, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde görülmüştür. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle

İhracatçı için çifte bayram

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Geride bıraktığımız mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca hem genel ticaret sistemi, hem de özel ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına mayıs ayında ulaştık" diye konuştu.

2020’DE ZİRVEYE ULAŞACAK

Cumhuriyet tarihindeki erişilen bundan önceki en yüksek ihracatın 2018 Ekim ayındaki 16 milyar 591 milyon dolarlık ihracat olduğunu hatırlatan Gülle, mayıs ayında aylık rekor çıtasını 16 milyar 813 milyon dolara taşıdıklarını belirtti. Gülle, "Mayısta ihracatını yüzde 31 artıran savunma ve havacılık sektörümüz, yılın ilk 5 ayında ihracatını en çok artıran sektör olma başarısı gösterdi. Mayısta 26 mal ihracatçısı sektörümüzün 22’sinin ihracatın artırması bizler için büyük mutluluk” dedi.

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