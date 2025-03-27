Bayram öncesi piyasalarda hareketlilik: Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 744 bin 799 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 738 bin lira, en yüksek 3 milyon 750 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 744 bin 799 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 730 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 348 milyon 654 bin 107,09 lira, işlem miktarı ise 902,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 364 milyon 58 bin 451,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Standart TL/KG ve Dolar/Ons Verileri

Önceki Kapanış: 3.730.000,00 TL/KG | 3.048,85 Dolar/Ons

En Düşük: 3.738.000,00 TL/KG | 3.029,95 Dolar/Ons

En Yüksek: 3.750.000,00 TL/KG | 3.750,00 Dolar/Ons

Kapanış: 3.744.799,00 TL/KG | 3.080,00 Dolar/Ons

Ağırlıklı Ortalama: 3.741.694,06 TL/KG

İşlem hacmi ve miktarı

Toplam İşlem Hacmi: 3.348.654.107,09 TL

Toplam İşlem Miktarı: 902,34 KG

Toplam İşlem Adedi: 63







