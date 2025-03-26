Ons altın 3 bin 200 doları görecek mi? Piyasalar 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere odaklandı

"Finansal piyasalarda oynaklığın devam etmesi altın fiyatlarını destekler"





Avustralya merkezli çok uluslu banka ve finansal hizmetler şirketi ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari de altının ons fiyatının 2 bin 800 dolardan 3 bin dolar seviyesine çıkmasında ticaret kaynaklı tarifelerin etkili olduğunu söyledi.





Bu durumun altın bazlı yatırım fonlarına girişi desteklediğini ifade eden Kumari, şunları kaydetti:





"Trump'ın 2 Nisan'da uygulayacağı tarifeler beklenenden daha yumuşak olursa, piyasada tarife konusunda bir netlik oluşursa, bunun altın fiyatları için biraz olumsuz etkisi olabilir. Çünkü altının ons fiyatı, 'tarifelerin etkisi ne olacak? ekonomik büyümeyi nasıl etkileyecek?' gibi belirsizliklerden faydalanıyor. Dolayısıyla, tarifelerin piyasanın korktuğu seviyeden daha düşük olması konusunda netlik sağlanması altının ons fiyatı için biraz olumsuz. Genel olarak, altının temel arka planına bakarsanız, hala oldukça destekleyici görünüyor çünkü hala çok fazla belirsizlik var ve şimdi ABD'nin ekonomik büyümesiyle ilgili endişeler arttı."





Kumari, Fed'in, ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,7'ye çektiğini dile getirerek, enflasyon rakamlarında da artış olduğunu vurguladı. Stagflasyon endişelerinin de altının ons fiyatı için destekleyici bir unsur olduğunu kaydeden Kumari, finansal piyasalarda oynaklığın devam etmesi durumunda bunun da altını destekleyeceğini söyledi.