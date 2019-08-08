Bayram şekerine 600 milyon lira

Ülker, 47 çeşit ürünüyle Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayram dönemlerinin tüketiciler kadar Ülker için de özel olduğunu söyleyen Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Ülker’in şekerleme ve çikolata ürünlerine ciddi oranda talep geldiğini ifade etti.

LİDER ÜLKER OLDU

Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarının 600 milyon lira büyüklüğe ulaştığını aktaran Turhan, şunları kaydetti: "Toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da bir numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı'nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı’na da çikolata ve şekerleme portföyümüzdeki 47 çeşitli ürünle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Elli yılı aşkın süredir bayramların değişmeyen ikramı 'Ülker Çikolatin', sütlü çikolatası ve Osmanlı 'Çintemani' deseninden esinlenilerek hazırlanan rengarenk ambalajıyla, bayram ikramlarının klasikleri arasında yer alıyor."

MARMARA TALEPTE BİRİNCİ

Yıllardır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payının ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştığını ve açık ara pazar lideri olduklarını belirten Turhan, "Bayram çikolatalarının bölgelere göre tüketiminde yüzde 31’le Marmara ilk sırada yer alırken yüzde 24’le İç Anadolu ikinci, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üçüncü oldu. Şekerlemede en yüksek tüketim 2018 yılında olduğu gibi yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görüldü. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda yüzde 36,8 ile en yüksek pazar payını alan iki bölgenin, 2019 Ramazan Bayramı’nda yakaladığı oran yüzde 41,7’ye yükseldi. 2019 Ramazan Bayramı’nda bu iki bölgeyi yüzde 17,4 ile Marmara, yüzde 16,9 ile İç Anadolu izledi" dedi.

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İYİ BAKLAVANIN KİLOSU 60 LİRA İYİ ŞEKERİN KİLOSU 30 LİRA

Aykut Şener

Bayram ikramlarının en bilinenlerinden baklava bu yıl da en çok talep gören ürünler arasında. Baklavayı Arap turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lokum takip ediyor. İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, Kurban Bayramı öncesi fiyatlarla ilgili de bilgi verdi. Buna göre bu bayram baklava fiyatları normal seviyede seyrediyor. Çeşidine göre iyi bir baklavanın kilosu 60 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre lokum satışlarının daha yüksek olduğunu kaydeden Şener, fiyatların 20 ila 120 lira arasında seyrettiğini belirtti. Kaliteli bir bayram şekerinin kilo fiyatının 30 liradan başladığını aktaran Şener, özellikle ambalajlı şeker alacak tüketicileri, ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmaları konusunda uyardı.



