Bayramda çevreci elektrik tükettik

Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar ortalama yüzde 76 payla öne çıktı. Geriye kalan elektrik ise doğal gaz, kömür ve diğer kaynaklardan üretildi. TEİAŞ verilerine göre, bayramın üç gününde toplam 1 milyon 692 bin 329 megavatsaat elektrik tüketildi. Aynı dönemde üretilen elektrik miktarı ise 1 milyon 703 bin 521 megavatsaat olarak kaydedildi.

HİDROELEKTRİK BAŞI ÇEKİYOR

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde üretimin yüzde 22,44'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16,62'si rüzgardan, yüzde 14,88'i akarsulardan, yüzde 10,72'si güneşten, yüzde 5,02'si jeotermal ve yüzde 4,33'ü biyokütleden karşılandı. İkinci gün ise elektriğin yüzde 22,79'u rüzgar, yüzde 19,9'u barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,63'ü akarsular, yüzde 11,63'ü güneş, yüzde 4,94'ü jeotermal ve yüzde 4,24'ü biyokütleden üretildi.

Bayramın son günü ise elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,52 pay ile ilk sırada yer aldı. Üretiminin yüzde 20,93'ü rüzgar, yüzde 12,8'i akarsular, yüzde 11,27'si güneş, yüzde 4,68'i jeotermal ve yüzde 3,92'si biyokütleden sağlandı.

Taner Ercömert

ÜÇ KAYNAKTA YÜKSEK POTANSİYEL VAR

Yenilenebilir Enerji Danışmanı Taner Ercömert, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Ercömert, Ramazan Bayramı süresince elektrik tüketiminin düştüğünü anımsatarak, bu dönemde doğal gaz ve kömür gibi ithal kaynakların kullanımının azaldığını ve yenilenebilir kaynakların üretimde öne çıktığını söyledi. Ercömert, “Hidroelektrik, güneş ve rüzgardaki potansiyelimiz çok önemli. Türkiye'nin güneşlenme süresini göz önünde bulundurursak kurulu güç ve üretimdeki payının çok daha fazla olması mümkün” dedi.

7 milyar dolarlık ithalat önlendi

Taner Ercömert, her yenilenebilir ve enerji yerli kaynağının enerji ithalatını önleme açısından çok büyük katkısı olacağına işaret etti. 2024’ün ilk 3,5 ayında 48 milyar kilovatsaatlik elektrik üretiminin yenilenebilirden sağlandğını vurgulayan Ercömert. bu sayede 7 milyar dolarlık enerji ithalatının önlendiğini dile getirdi.

Alparslan Bayraktar

Yenilenebilir yatırımı artacak

Türkiye, bayramın üçüncü günü elektrik üretiminde yeni bir rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “12 Nisan’da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık” dedi. Bayraktar, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları daha yoğun bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Yatırım süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 gigavat rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55’e yükseltmek” ifadelerini kullandı.











