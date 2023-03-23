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Ekonomi

Bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatına gözetim: Robot ve şarjlı süpürge de var

Ticaret Bakanlığı, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim uygulanacağını duyurdu.

11:52 . 23/03/2023 Perşembe
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineler, kettle, meyve-sebze persleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor.

Gözetim belgesi ile ithal edilebilecek

Buna göre, birim gümrük değeri; 200 doların altındaki robot/akıllı süpürgeler, 100 doların altındaki airfryer'lar, 75 doların altındaki gazlı ocaklar ile 125 doların altındaki fırınlar, 100 doların altındaki şarjlı süpürgeler, 35 doların altındaki ütüler, 50 doların altındaki kahve ve 32 doların altındaki çay makineleri gibi elektrikli ev cihazları, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.


Gözetim kararı, sayılanlar dışında, mikserler, meyve-sebze presleri, su ısıtıcıları, ısıtma hava perdeleri, ısıtıcı ve sobalar, pişirme sacları, tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi elektrik cihazlarını da kapsıyor.


#Ticaret Bakanlığı
#resmi gazete
#ithalat
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