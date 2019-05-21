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Ekonomi BDDK döviz kararına açıklık getirdi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK döviz kararına açıklık getirdi

BDDK, 100 bin dolar üzeri işlemlerle ilgili döviz alımı kararına açıklık getirdi. Açıklamada, "Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolardan (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 100 bin dolar üzeri işlemlere yönelik dünkü kararla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Karar sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100 bin ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsamaktadır.

Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

GEREKSİZ BOZULMAYI ÖNLEMEYİ AMAÇLIYOR

Sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır.

TÜZEL KİŞİLERE KISITLAMA YOK

Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolardan (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir.

Ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir."

  • BDDK tarafından bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak.
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