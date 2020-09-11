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Ekonomi BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin kredi notu alması gerekiyor.
Kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin kredi notu alması gerekiyor.

BDDK, 9133 tarihli kurul kararını internet sitesinde yayımladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL" olarak düzenledi.

Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi.

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Kurul kararı sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketler, 30 Haziran 2021'e kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar.

Bu kararla mali şeffaflığın ve finansal yönetim kalitesinin artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi amaçlanıyor.

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