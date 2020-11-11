BDDK yabancı bankalara swap limitlerini esnetti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, normalleşme adımları kapsamında yabancı bankalara uygulanan swap limitlerini esnettiğini duyurdu ve yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde düzenlemeye gidildi. Buna göre, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. BDDK kararı sonrası dolar/TL 8.19'dan 8.08'a kadar indi

Haber Merkezi 11 Kasım 2020, 09:20 Son Güncelleme: 11 Kasım 2020, 09:31 AA