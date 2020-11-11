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Ekonomi BDDK yabancı bankalara swap limitlerini esnetti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK yabancı bankalara swap limitlerini esnetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, normalleşme adımları kapsamında yabancı bankalara uygulanan swap limitlerini esnettiğini duyurdu ve yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde düzenlemeye gidildi. Buna göre, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. BDDK kararı sonrası dolar/TL 8.19'dan 8.08'a kadar indi

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

BDDK yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde limitlerini artırdı.Son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğindeki hamle uyarınca yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde düzenlemeye gidildiği açıklandı.

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BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"25/9/2020 tarih ve 9169 sayılı Kurul Kararında yer alan diğer hususların geçerli olması kaydıyla bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın

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Bankaların net kârı % 29 arttı
  • - Vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5,
    - Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10,
    - Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 yerine %30 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir." denildi.
Karar sonrası dolar/TL sert düşerek 8.19'dan 8.08'e kadar çekildi.

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