BDDK yabancı bankalara swap limitlerini esnetti

BDDK yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde limitlerini artırdı.Son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğindeki hamle uyarınca yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde düzenlemeye gidildiği açıklandı.
BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:
"25/9/2020 tarih ve 9169 sayılı Kurul Kararında yer alan diğer hususların geçerli olması kaydıyla bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın
- - Vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5,
- Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10,
- Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 yerine %30 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir." denildi.
Karar sonrası dolar/TL sert düşerek 8.19'dan 8.08'e kadar çekildi.