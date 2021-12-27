BDDK'dan dolar kuruyla halkı manipüle eden Durmuş Yılmaz ve dört kişi hakkında suç duyurusu

BDDK, itibar zedeleyici asılsız haber yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında suç duyurusu bulunan isimlerin arasında ekonomist ve gazetecilerin olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

BDDK’nın; Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkındaki suç duyuruları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapıldı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında şikayette bulunulan isimler arasında ekonomist ve gazetecilerin olduğu bildirildi. Kurumun resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Kur korumalı TL mevduatı uygulamasının devreye alınması ile geçen haftalar başında 18 lira seviyesine kadar çıkan dolar kuru yüzde 30'dan fazla değer kaybı ile 11 lira seviyesine kadar çekildi. Dolar kurundaki bu geri çekilmeyi manipüle etmeye çalışan ve vatandaşa 'alım fırsatı' diyerek telkin vermeye çalışanların da içinde bulunduğu beş kişi hakkında suç duyurusunda bulunan BDDK, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlarla ilgili Bankacılık Kanunu 74. maddeye aykırılıktan işlem yapılması üzerine harekete geçti.

EKONOMİ BDDK'dan yeni düzenleme