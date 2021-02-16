Ekonomi Bankacılıkta yeni dönem Her türlü bilgi müşteri sırrı sayılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik taslağı

Bankacılıkta yeni dönem: Her türlü bilgi müşteri sırrı sayılacak

BDDK, sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre gerçek veya tüzel kişinin, banka müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri sırrı kapsamında sayılacak. Yönetmeliğe uyum için bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurmaları da zorunlu olacak

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağı ile banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esaslar belirleniyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na da atıfta bulunan yönetmelik taslağı, Bankacılık Kanunu'nun sırların saklanmasıyla ilgili 73. maddesi kapsamında sır saklama yükümlülüğüne, bu yükümlülüğün istisnalarına ve müşteri sırrı kavramına yönelik standartlar getiriyor.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 502 milyon lira kar açıkladı
EKONOMİ
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 502 milyon lira kar açıkladı

MÜŞTERİ SIRRI KAPSAMINA ALINACAK

Bankacılık Kanunu, bankalar veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, görevden ayrıldıktan sonra dahi söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamakla yükümlü tutuyor. Bir gerçek veya tüzel kişinin, banka müşterisi olduğunu gösterir her türlü bilgi de müşteri sırrı kapsamında sayılacak.

Yönetmelik taslağı, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde ise sadece belirtilen amaçlarla sınırlılık ve bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içerecek ölçülülük ilkeleri belirleyici olacak şekilde usul ve esasları tanımlıyor.

BİLGİ PAYLAŞIM KOMİTESİ KURULACAK

Bu kapsamda bankaların Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunlu olacak. Komite, ölçülülük ilkesini dikkate alarak müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almakla sorumlu olacak.

  • Bilgi Paylaşım Komitesi'nin görev tanımları ile çalışma esasları bankaların yönetim kurulları tarafından onaylanacak.

Halkbank aktif büyüklüğünü 680 milyar liraya taşıdı
EKONOMİ
Halkbank aktif büyüklüğünü 680 milyar liraya taşıdı
Abone Ol Google News
Bakan Kocadan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

​'Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım'
Android 12de tek el modu geliyor

Android 12'de tek el modu geliyor

Büyük ekranlı telefon kullananlar için faydalı olabilir.
Şişlide yollar buz pistine döndü: Yayalar kaldırımları tuzladı

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Bakan Akar ve Soylu, Kılıçdaroğlu ile Akşener'i ziyaret edecek.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
5 Ağustos'tan<br>bu yana en düşük seviyede

5 Ağustos'tan
bu yana en düşük seviyede

​Dolar'daki aşağı yönlü hareket hız kesmeden sürüyor.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

​Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Müşteri<br>sırrı sayılacak

Müşteri
sırrı sayılacak

Bankacılıkta dikkat çeken düzenleme.

​Ankara'da trafik durdu, araçlar kaza yaptı.

​İtirafçı olan eski tuğgeneral ifadelerinde anlatmıştı.
CHP heykelden vazgeçmiyor

CHP heykelden vazgeçmiyor

​Ayı heykeli iptal, başka hayvanın heykeli yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.