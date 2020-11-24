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TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan son dakika aktif rasyo kararı geldi: Aktif rasyo ne demektir?

BDDK'dan aktif rasyo kararı geldi: Aktif rasyo merak ediliyor

BDDK aktif rasyosu hesaplamasını kaldırma kararı aldı. Mayıs ayından bu yana uygulamada olan aktif rasyosu 31 Aralık tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak. Peki, aktif rasyo ne demek? Ekonomi gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı sonun cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, "Aktif rasyo ne demek?" sorusunun cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
BDDK.
BDDK.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Aktif rasyo son dakika kararı ile BDDK tarafından kaldırıldı. Yaşanan flaş gelişme sonrasında "Aktif rasyo ne demek?" sorusunun cevabı da ekonomi çevreleri tarafından emrakla araştırılmaya başlandı. Merak edip araştıranlar için haberimizde "Aktif rasyo ne demek?" sorusunun cevabını haberimizde derledik.

AKTİF RASYO NE DEMEK?

  • BDDK özellikle özel bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmek için bugün yeni bir karar aldı. Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankalar belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap(takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosu uygulaması kaldırılacak
EKONOMİ
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosu uygulaması kaldırılacak

BDDK KARARI

Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09- E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda,

- AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

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