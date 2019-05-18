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Ekonomi BDDKdan Türk Lirası çağrısı Hedef koyun
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan Türk Lirası çağrısı: Hedef koyun

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Akben, bankalara Türk Lirası çağrısında bulundu. TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, bütün bankaların TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerektiğini söyleyen Akben, şube bazında hedefler koyularak TL mevduatının özendirilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, artan dövizle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

'TL HEDEFİ KOYUN' ÇAĞRISI

Bankalardan bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini kaydeden Akben, bankaların şubelere hedefler koyarak TL mevduatı özendirmelerini istedi.

'SALDIRILARA MARUZ KALDIK'

“Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık” diyen BDDK Başkanı Akben şöyle konuştu:

ÜLKEMİZİN PARASINA SAHİP ÇIKALIM

“TL’nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL’ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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