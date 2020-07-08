BDDK'nın kararıyla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Büyümemize ivme katacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır."

Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz.



İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti!



Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır. https://t.co/LgLc4zf6Az — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 8, 2020

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