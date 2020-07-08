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Ekonomi BDDKnın kararıyla ilgili Bakan Albayraktan açıklama Büyümemize ivme katacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'nın kararıyla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Büyümemize ivme katacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BDDK'nın kararıyla ilgili açıklama yaparak, ""Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
​ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır."

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