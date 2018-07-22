Ekonomi THYden sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı

THY Basın Müşaviri Üstün, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Bedava bilet mesajlarına THY'den yalanlama.
Bedava bilet mesajlarına THY'den yalanlama.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından, "Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" uyarısı yaptı.

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