Bedelli askerlik için atını satıyor

15 bin TL'lik bedelli askerlik parası için otomobil ve evden sonra atını satan da çıktı.

Bedelli askerlik yasa tasarısının TBMM’ye gönderilmesinin ardından ikinci el ilan sitelerinde de ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.

ELLERİNE NE GEÇERSE SATIYORLAR

Bedelli askerlik yasa tasarısıyla birlikte askerliğe niyetlenenlerin bazıları otomobillerini, motosikletlerini veya cep telefonlarını satarken, evini, arsasını, hatta binek atını veya akvaryum balığını bile satışa çıkaranlar oldu.

25 BİN TL'YE ATINI SATILIĞA ÇIKARDI

Buna göre bedelli askerlik parasını karşılamak isteyen bir vatandaş binek atını 25 bin liraya satışa çıkarırken bir başka kullanıcı ise 200 adet akvaryum balığını, adedi 20 TL’den satışa sundu.

260 BİN DEFA ARANDI

Bunun dışında bedelli askerlik ücretini karşılamak için ünlü futbolcuların imzaladığı formalardan, drone’larını satanlara kadar pek çok farklı ilana rastlamak mümkün oluyor.

Sadece bir ilan sitesinde 18 ve 19 Temmuz günlerinde 260 bin defa "bedelli" kelimesi üzerinden arama gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu kapsamda en çok görüntülenen ve ilan verilen kategori ise vasıta kategorisindeki otomobil ilanları oldu.