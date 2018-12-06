Bekçi alımı devam ediyor

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı, lise ve dengi okul mezunu olan kişileri çarşı ve mahallerde asayişi sağmak üzere bekçi alımına başladı.

2018 yılı içerisinde 17 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. 2019 yılında da bekçi alımına devam edileceği belirtiliyor.

Kadro yetkisi verildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

2019 Bekçi nasıl olunur?

Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

Bekçi olma şartları nelerdir?

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartı da aranacak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

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2018 yılı bekçi alımlarında başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekecek.

2018 yılı bekçi maaşları

2018 yılında ortalama olarak aylık bekçi maaşlarının başlangıç 3 bin lira civarında olduğu ifade edilirken, tutarın bekçinin görev yaptığı bölgenin nüfus olarak büyüklüğü ve ilin terör durumuna göre değişiklik gösterdiği açıklandı.

Çocuk ve aile yardımı ile de maaşların daha da artması bekleniyor.

2018 – 2019 yılında memurlara toplam yüzde 7,5, 2019 – 2020 yılında ise toplamda yüzde 9 oranında zam gelmiştir. Bu zamlara ek olarak çocuk yardımı olarak 6 yaşına kadar çocuklar için 48 TL, 6 yaşından büyükler için 24 TL, yapılan aile yardımı ise 204 TL olarak artırılmıştır.

Bekçi çalışma saatleri

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçilerinin genel olarak akşam saat: 18.00 - 19.00 itibari ile göreve başladığı ve 12 saat boyunca sabah: 06.00 - 07.00 surlarına kadar çalıştığı belirtildi. Ancak bu saatlerin çalışılan yere göre değişiklik gösterdiği ifade ediliyor. Gündüz çalışmayan bekçiler, akşam üstü göreve başlamasıyla, gece boyunca çalışır ve sabah saatlerinde güneşin aydınlanması ile de görevini bitirir.

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EKONOMİ 2018 yılı bekçi maaşları