Bekçilik istifa şartları: Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?
Bekçilik istifa şartları: Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?
Bekçilik mesleği günümüzde sürekli popülerlik kazanan bir meslek grubu olarak yükselişini sürdürüyor. 2018 yılında yeni çıkarılan yasa tasarısına göre alımı yapılan bu yeni meslek grubuna maaşı ve devlet güvencesi altında olunmasından dolayı fazla talep var. Peki, bekçi olduktan sonra ayrılmak kişiler istifa edebiliyor mu? Bekçilik istifa şartları neler? Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?
Bekçilik tanım olarak herhangi bir olayın yaşandığı bölgede polis olay yerine gelene kadar olaya müdahale etme ve polislere destek çıkma amacıyla oluşturulmuş bir meslek. Bekçi alımı ve şartlarıbellidir.
Bekçiler polislerin bulunmadığı ve polislerin uzak olduğu yerlerde yaşanan suç işlenme vakalarında güvenli alan oluşturarak olayın zararını azaltmak ve polisler müdahale ederken onlara yardımcı olma amacı taşırlar.
Peki, bekçi olduktan sonra ayrılmak kişiler istifa edebiliyor mu? Bekçilik istifa şartları neler? Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?
Bekçilerin görevi nedir?
Bekçiler görevlerini gece saatlerinde yapmakta ve görevleri mahalle, sokak, toplumun sık yaşadığı bölgelerin güvenliğini sağlamak.
Bekçilik Şartları Nelerdir?
KPSS şartı aranmadan yapılan başvurularda bekçi alım şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Lise ve dengi okullarda öğrenimini tamamlamış olmak,
- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
- Adli sicil kayıtlarının temiz olması,
- En az 1.67 cm boya sahip olmak,
- Beden kitle indeksi 18 ve 27 arasında ya da bu değerlerle aynı olmak,
- 31 yaşından gün almamış olmak,
- Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis cezasıyla hükümlü olmamak,
- Kamu haklarından mahkum olmamak ve memuriyet engelinin bulunmaması,
- Silah taşımak ve silah kullanmanın hukuki engelinin bulunmaması,
- Emniyet Teşkilatı sağlık şartlarını taşıyor olmak,
- Adayın kendisinin ya da eşinin genel ahlak ya da edebe aykırı olmaması ve bu konu ile alakalı hüküm giymemiş olmak.
- Terör ve terör örgütleriyle bağlantılı olmamak ve siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak.
Bekçiler, devlet memurluğu içinde geçiş yapmak için istifa etmesi gerekiyor. Fakat istifa ettiği için mülakatlar esnasında sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca istifa ettikten sonra da belli bir süre çalışması gerekiyor.
Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?
Bekçiler istifa ettikte sonra tazminat ödemiyor. Sadece haklarından vazgeçmiş oluyor. Bekçiliğe dair merak ettiğiniz her soruya da buradanulaşabilirsiniz.