Bekçilik istifa şartları: Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?

Bekçilik tanım olarak herhangi bir olayın yaşandığı bölgede polis olay yerine gelene kadar olaya müdahale etme ve polislere destek çıkma amacıyla oluşturulmuş bir meslek. Bekçi alımı ve şartlarıbellidir.

Bekçiler polislerin bulunmadığı ve polislerin uzak olduğu yerlerde yaşanan suç işlenme vakalarında güvenli alan oluşturarak olayın zararını azaltmak ve polisler müdahale ederken onlara yardımcı olma amacı taşırlar.

Peki, bekçi olduktan sonra ayrılmak kişiler istifa edebiliyor mu? Bekçilik istifa şartları neler? Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?

GÜNDEM Bekçi alımı için aranan şartlar belli oldu

Bekçilerin görevi nedir?

Bekçiler görevlerini gece saatlerinde yapmakta ve görevleri mahalle, sokak, toplumun sık yaşadığı bölgelerin güvenliğini sağlamak.

Bekçilik Şartları Nelerdir?

KPSS şartı aranmadan yapılan başvurularda bekçi alım şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okullarda öğrenimini tamamlamış olmak,

- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

- Adli sicil kayıtlarının temiz olması,

- En az 1.67 cm boya sahip olmak,

- Beden kitle indeksi 18 ve 27 arasında ya da bu değerlerle aynı olmak,

- 31 yaşından gün almamış olmak,

- Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis cezasıyla hükümlü olmamak,

- Kamu haklarından mahkum olmamak ve memuriyet engelinin bulunmaması,

- Silah taşımak ve silah kullanmanın hukuki engelinin bulunmaması,

- Emniyet Teşkilatı sağlık şartlarını taşıyor olmak,

- Adayın kendisinin ya da eşinin genel ahlak ya da edebe aykırı olmaması ve bu konu ile alakalı hüküm giymemiş olmak.

- Terör ve terör örgütleriyle bağlantılı olmamak ve siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak.

FOTOĞRAF 76 Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi. Yeni üniformalar, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı. Başörtüsü kullanan personel için de kolayca takılabilen başörtüler tasarlandı. Değişiklik kapsamında kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi. Görev kıyafeti giyen emniyet personeli, kravat takmayacak. Bunların yerine ütü gerektirmeyen tişörtgömlek ve pantolonlar ile daha rahat kullanıma ve sportif görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başlandı. Personele kış aylarında kullanması için de soft-shell yüzeyli, nefes alabilen membran kumaştan üretilmiş mont, su itici polyester kumaştan üretilmiş parka ve yüzde 100 deri, su geçirmeyen ve nefes alabilen botlar verildi. Montların yanlarındaki patlar sayesinde personelin belindeki silaha kolayca ulaşabilmesi sağlandı. Ayrıca, montlarda su geçirmez fermuarlar tercih edildi. Yeni üniformalarda personelin karanlıkta fark edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla reflektif harfler kullanıldı. Emniyet teşkilatı kıyafetlerindeki değişiklik kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetleri de yenilendi. Aynı malzemelerin kullanıldığı bekçi kıyafetleri, açık ve koyu kahve renklerinde tasarlandı. Yeni üniformalara amblemler, nakış ya da plastik döküm şeklinde işlendi. Görev yeri kol armaları ise dairesel yapıya kavuştu. Halihazırda 26 farklı üniforma, 14 farklı bot ve 3 farklı ayakkabının kullanıldığı emniyet teşkilatındaki düzenlemeyle üniforma çeşidi sayısı ile birimler arasındaki geçişlerde farklı kıyafetlere duyulan ihtiyaç azaltıldı. Böylece, bu tarz geçişlerde farklı üniforma ihtiyacından kaynaklı maliyette tasarruf sağlandı. Emniyet teşkilatında 1994'te yeşil renkli üniformadan vazgeçilerek lacivert renkli üniforma kullanılmaya başlanmıştı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kendisinin de giydiği yeni üniformayla ilgili yaptığı açıklamada, yeni kıyafetleri tasarlarken 1994'ten bu yana edindikleri tecrübelerden faydalandıklarını söyledi. Altınok, Bunu yaparken polis memuru veya rütbeli kardeşimiz, suçluya müdahale anında daha rahat hareket edebileceği bir kıyafet içinde bulunsun istedik. dedi. Altınok, yeni üniforma ve ayakkabıların daha sportif ve kullanımının rahat olduğunu kaydetti. Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Emniyette yeni üniforma dönemi Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformalarını giymeye başladı.

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Peki, bekçilik istifa şartları neler?

Bekçiler, devlet memurluğu içinde geçiş yapmak için istifa etmesi gerekiyor. Fakat istifa ettiği için mülakatlar esnasında sıkıntı yaşayabilir. Ayrıca istifa ettikten sonra da belli bir süre çalışması gerekiyor.

Bekçilikten istifa eden ne kadar tazminat öder?

Bekçiler istifa ettikte sonra tazminat ödemiyor. Sadece haklarından vazgeçmiş oluyor. Bekçiliğe dair merak ettiğiniz her soruya da buradanulaşabilirsiniz.