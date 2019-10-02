Bekçi Alımı ve Şartları

Bekçi; kolluk faaliyetlerini yürütmekle görevli, kamu güvenliği sağlamakla sorumlu ve toplumun en küçük yapısından itibaren her aşama da insanlığa ve çevreye güvenlik hizmeti veren Polis Teşkilatına yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.

Görev tanımları polislerle benzerlik gösterir. Bekçi alımlarında ki şu an en güncel bilgi ise; bekçi olmak yolunda başvuran 2019\2 olan adayların sözlü mülakata geçtiği. Bu durum beraberinde 2019\3 ve bu yılın son alımı olacağı tahmin edilen yeni kapıların açılacağını gösteriyor.

Aynı zamanda bekçi alımı konusunun 2020'ye kalacağı da tahmin ediliyor. Bu konu da en güncel bilgileri www.askeriye.com.tr adresinde ki bekçi alımı adresinden öğrenebilirsiniz.

https://www.askeriye.com

Bekçilik Şartları Nelerdir?

Pek çok gencin iş kapısı olan bekçilik iş grubunun şartlarını çok fazla merak eden var.

KPSS şartı aranmadan yapılan bu başvurularda bizde sizler için bekçi alım şartları nelerdir;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okullarda öğrenimini tamamlamış olmak,

- Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

- Adli sicil kayıtlarının temiz olması,

- En az 1.67 cm boya sahip olmak,

- Beden kitle indeksi 18 ve 27 arasında ya da bu değerlerle aynı olmak,

- 31 yaşından gün almamış olmak,

- Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis cezasıyla hükümlü olmamak,

- Kamu haklarından mahkum olmamak ve memuriyet engelinin bulunmaması,

- Silah taşımak ve silah kullanmanın hukuki engelinin bulunmaması,

- Emniyet Teşkilatı sağlık şartlarını taşıyor olmak,

- Adayın kendisinin ya da eşinin genel ahlak ya da edebe aykırı olmaması ve bu konu ile alakalı hüküm giymemiş olmak.

- Terör ve terör örgütleriyle bağlantılı olmamak ve siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak.

https://www.askeriye.com/bekci-alimi

Bekçilerin Maaşı Ne Kadar?

Memur statüsünde yer alan bekçilik melek grubunun ortalama maaşı 2750 TL civarındadır. Bu maaş görev yeri ve kıdeme göre değişiklik gösterebilir. Yeni işe başlayan personeller için ise bekçi maaşları uygun bir rakam gibi görünüyor.

Bekçi Alımında Süreç Nedir?

Yukarıda ki şartları taşıyan ve başvurmak isteyen tüm adaylar ilk önce internet üzerinden ön başvuru yapacaktır.

Ön başvuru onayınızın geldiği ekranda hangi polis okuluna hangi evraklarla başvuracağınız da belirtilir. Sınav tarihleri açıklanır ve son olarak sırasıyla; yazılı sınav, fiziki parkur ve sözlü mülakat süreci başlar.

Bunları da başarıyla bitiren adaylar en İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği 3 aydan daha fazla yapılmayan bekçilik eğitimine başlar ve göreve hazır hale gelir. Bekçi alımlarıyla alakalı merak ettiğiniz her konuda en detaylı en güncel bilgilere www.askeriye.com.t adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.askeriye.com/bekci-alimi-ve-sartlari.html



