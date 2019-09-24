Ekonomi Bekleyiş sona erdi İngiltere 12 uçak birden yolladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Bekleyiş sona erdi: İngiltere 12 uçak birden yolladı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi. Burada bekleyen İngiliz vatandaşları kontrollerinin ardından uçaklara alınarak ülkelerine dönmeye başladılar.

Haber Merkezi DHA
Thomas Cook'un yolcularını almaya gelen uçak.
Thomas Cook'un yolcularını almaya gelen uçak.

Dün sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.

AA
Thomas Cook'un yolcularını almaya gelen uçak.

3 BİN İNGİLİZ DÖNECEK

Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

AA
Thomas Cook'un yolcularını almaya gelen uçak.

AA
Thomas Cook'un yolcularını almaya gelen uçak.
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