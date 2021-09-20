Ekonomi Belçika Türk çayını sevdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Belçika Türk çayını sevdi

Türk çayının yüzde 55’i Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi. İhracatın 65’lik kısmı ise Rize'den gerçekleşti. Bu şehri, İstanbul ve Ankara takip etti. Türkiye’den ağırlıklı siyah çay ihracatı yapıldığını, ancak son yıllarda yeşil çay ihracatının da artış gösterdiğini belirten Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Ürün çeşitliliğimizin artması ve aromalı ürünlerin geliştirilmesi ile çay ihracatımız çok daha üst rakamlara çıkacaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belçika Türk çayını sevdi
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Türkiye, 2021 yılının 8 ayında 110 ülkeye 3 bin 49 ton çay ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracattan sağlanan gelir 11,9 milyon dolar oldu. En fazla ihracat Belçika'ya gerçekleştirilirken, Belçika ile Almanya, ABD, KKTC, Fransa ve Hollanda en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Belçika’ya 4,87 milyon, Almanya’ya 1,2 milyon, ABD’ye 810 bin, KKTC’ye 510 bin 145, Fransa’ya 495 bin, Hollanda’ya ise 465 bin dolarlık çay satıldı. Geçen yıldan farklı olarak Etiyopya, Litvanya, Hırvatistan, Danimarka, Polonya ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha bu dönemde çay gönderildi.

MİKTARDA VE SAĞLANAN GELİRDE YÜZDE 11 ARTIŞ

Bu yılın 8 ayındaki çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre hem miktarda, hem kazançta yüzde 11 artış kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 753 ton ile 10,7 milyon dolar ihraç geliri sağlanmıştı. Gürdoğan, ihracatın arttığına vurgu yaptı. Gürdoğan, 110 ülkeye çay ihracaıtının önemli bir başarı olduğunun altını çizerek, yeni ürünlerle ihracatın yükseleceğini vurguladı.

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