Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bellona 2025 yılında 'Superbrands Türkiye' listesinde yerini aldı

Bellona 2025 yılında 'Superbrands Türkiye' listesinde yerini aldı

13:398/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper marka Bellona
Süper marka Bellona

Mobilya ve ev dekorasyonu alanında estetik, fonksiyonellik ve kaliteyi bir araya getirip yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan Bellona, dünyanın bir çok farklı noktasında faaliyet gösteren bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Superbrands International tarafından "Türkiye'nin Süper Markaları" arasında gösterildi. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen "Superbrands Türkiye" organizasyonu, Bellona'yı sektördeki başarısı ve tüketici tercihleriyle listeye dahil etti.

Yenilikçi tasarım anlayışı, ürün kalitesi ve müşteri odaklı hizmet stratejisiyle "Superbrands Türkiye 2025" listesinde yer alan Bellona, entegre ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektördeki rakiplerinden ayrışıyor.

Türkiye’nin Süper markaları Araştırma Şirketi; NielsenIQ tarafından tüketicilerin satınalma davranışlarına göre belirlenen araştırmada, finansal performans, üretim kapasitesi, istihdama katkı, teknoloji yatırımları, pazarlama faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine verilen destekler gibi kriterleri baz alarak değerlendirmelerini yapan Superbrands Türkiye, tüm bu kriterlerde gösterdiği başarılar sebebiyle Bellona’yı süpermarka statüsüne layık gördü.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında yaygın bayi ağıyla tüketicilerine hizmet veren Bellona, konforu ve şıklığı bir araya getiren tasarımlarıyla yaşam alanlarına değer katmaya devam ediyor.

#Bellona
#iş dünyası
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin Temmuz maaşı şekillendi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 15,75 artış sonrası...