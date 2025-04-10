Benzine 1,36 TL’lik bir indirim daha geliyor. Bu indirimli birlikte benzinin litre fiyatı 2 günde 3,60 TL düşmüş olacak.

Benzine 1 Lira 36 Kuruşluk Yeni İndirim

Benzin fiyatlarına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha yapılacak. Bu indirimin, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. İndirim kararının uygulanmasıyla, benzinin litre fiyatı son iki günde toplamda 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

Önceki İndirim: 2 Lira 24 Kuruş

Benzine bu gece yapılan bir diğer indirimle, fiyatlar 2 lira 24 kuruş daha düşmüştü.

Benzin fiyatlarına iki günde 3,60 TL indirim

Güncel Benzin Fiyatları

Şu anki benzin fiyatları, İstanbul"da litre başına 44 lira 65 kuruş, Ankara"da 45 lira 22 kuruş, İzmir"de ise 45 lira 58 kuruş olarak satılmakta.

Petrol Fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesini gördü

Brent petrol fiyatları, ticaret savaşlarının daha da büyüyeceği yönündeki endişelerle sert bir şekilde düştü ve 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

Benzin alım gücü katlandı

Benzin fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyenler için yıllara göre hesapladık: Asgari ücretle alınabilen benzin miktarı 4 katına çıktı.

2002 Net asgari ücret yaklaşık 163.000.000 TL (eski para birimi, sıfırlar atılmadan önce) Benzin litre fiyatı yaklaşık 1.285.000 TL Alınabilen benzin: 126 litre 2015 Net asgari ücret 974,00 TL (yıl ortalaması) Benzin litre fiyatı yaklaşık 4,50 TL Alınabilen benzin: 216 litre 2024 Net asgari ücret 17.002,12 TL Benzin litre fiyatı yaklaşık 40,00 TL (yıl ortalaması) Alınabilen benzin: 425 litre 2025 Net asgari ücret 22.104,67 TL Benzin litre fiyatı yaklaşık 45,00 TL (Nisan 2025 itibarıyla ) Alınabilen benzin: 491 litre





Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye"de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; önce gümrüksüz rafineri fiyatı, ardından üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında belirlenen günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu süreç, fiyat değişimlerini takip ederek, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatının belirlenmesini sağlıyor.







