Benzin ve LPG'ye indirim geldi

Petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş iç piyasaya da yansıdı.

Yenisafak.com'un Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre akaryakıt fiyatlarına bayramın ilk günü geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

İndirim oranları benzinde 9, LPG'de ise 12 kuruş olarak gerçekleşti.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE OTOGAZ FİYATLARI

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7,14 liradan 7,05 liraya, Ankara'da ise 7,15 liradan 7,06 lira inecek.

Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 3,88 liradan 3,76 liraya, Ankara’da 3,95 liradan 3,83 liraya, İzmir’de ise 3,87 liradan 3,75 liraya gerileyecek.

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