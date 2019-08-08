Ekonomi Benzin ve motorinde indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorinde indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, benzinde 18 kuruş indirim bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor.
Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor.

Akaryakıt fiyatlarında indirim tüm hafta boyunca devam etti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 6,70'ten 6,52'ye inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litresi 6,59 lira olacak.

Önceki gece benzinin litre fiyatına 28 kuruş indirim yapılmıştı. Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatı toplam 46 kuruş düşmüş olacak.

Böylece 50 litrelik deposunu doldurmak isteyen bir sürücünün cebinden 23 lira daha az çıkmış olacak.

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