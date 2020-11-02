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Ekonomi Benzin ve motorinde indirim Gece yarısından itibaren yansıyacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorinde indirim! benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorinde indirim: Gece yarısından itibaren yansıyacak

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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