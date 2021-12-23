Ekonomi Benzin ve motorine indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine indirim

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, benzine 1.63 TL, motorine 1.65 TL indirim yapıldığı duyuruldu. İndirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

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Benzin ve motorine indirim
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

  • Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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