Benzin ve motorinde fiyat artışı

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Brent petrol ve doların sakin seyretmesine rağmen, küresel piyasalarda ürün fiyatlarına gelen artıştan dolayı gündeme gelen fiyat artışları bu gece yarısından itibaren gerçekleşiyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor.

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak fiyat artışları benzinde 6, motorinde ise 17 kuruş olacak.

Söz konusu rakamların pompaya yansımasıyla; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.

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