Ekonomi Benzin ve motorinde fiyat artışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorinde fiyat artışı

Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzindeki fiyat artışı 6 kuruş olurken, motorinde ise bu rakam 17 kuruş oldu. Söz konusu rakamların pompaya yansımasıyla; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Brent petrol ve doların sakin seyretmesine rağmen, küresel piyasalarda ürün fiyatlarına gelen artıştan dolayı gündeme gelen fiyat artışları bu gece yarısından itibaren gerçekleşiyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor.

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak fiyat artışları benzinde 6, motorinde ise 17 kuruş olacak.

  • Söz konusu rakamların pompaya yansımasıyla; İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.

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