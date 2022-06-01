Ekonomi Benzin ve motorine zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından (2 Haziran) itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin fiyatları 1 Haziran gece yarısı zamlandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından (2 Haziran) itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.


YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yeni yapılacak olan zamla birlikte benzinin litre fiyatı olarak İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,34 TL’ye ve İzmir’de 26,35 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 25,89 TL’ye, 26 TL’ye, İzmir’de 26,01 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Jorge Jesus Kadıköyde

Jorge Jesus Kadıköy'de

​Portekizli teknik adam Ülker Stadyumu'nu gezdi.
3600 ek göstergede sona gelindi

3600 ek göstergede sona gelindi

Detaylar belli oldu: Maaşları nasıl etkileyecek?
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şeriften Türkiyeye ilk resmi ziyaret

​Kumburgaz'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

​Manisa'da su kuyusunda petrol bulunan köyde sevinç hakim.

​Irak'ın kuzeyindeki inler yerle bir: 14 PKK'lı öldürüldü

'Çölün ortasında ağaç olur mu' dediler: Yedi yılda başardı.

​WhatsApp'ta yanlış yazmak artık sorun olmayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.