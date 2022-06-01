Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin fiyatları 1 Haziran gece yarısı zamlandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından (2 Haziran) itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.







YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yeni yapılacak olan zamla birlikte benzinin litre fiyatı olarak İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,34 TL’ye ve İzmir’de 26,35 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 25,89 TL’ye, 26 TL’ye, İzmir’de 26,01 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.