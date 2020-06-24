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Ekonomi Benzine 12 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 12 kuruş zam! Benzinin fiyatı ne kadar oldu

Benzine 12 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı. Ankara ve İzmir'de ortalama 6,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 6,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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