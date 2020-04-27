Benzine yeni indirim geliyor

Türkiye'deki akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını belirleyen Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı.
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda yüzde 7,38 azalışla 20,58 dolardan işlem görüyor.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,60 dolardan alıcı buldu.
- Cuma günü 22,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 22,22 dolar seviyesinde tamamladı.
9 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
Petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyrin iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması da sürüyor. Son olarak 31 kuruşluk indirimin ardından 29 kuruşluk fiyat artışına gidilen benzinde yeni indirim ihtimali ortaya çıktı.
yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları benzine 9 kuruş indirim geleceğini ve indirimli fiyatların bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacağını öngörüyor.
9 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansımasıyla İstanbul'de benzinin litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.