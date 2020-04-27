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Ekonomi Benzine yeni indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine indirim geliyor

Benzine yeni indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyrin akaryakıt fiyatlarına yansıması da sürüyor. Son olarak 31 kuruşluk indirimin ardından 29 kuruşluk fiyat artışına gidilen benzine yeni bir indirim daha geliyor. Bu gece pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimin 9 kuruş olacağı tahmin ediliyor. İndirimin ardından İstanbul'da ortalama 5,09 liraya satılan benzinin litre fiyatı 5 liraya inecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
9 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı yeniden 5 liraya inecek.
9 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı yeniden 5 liraya inecek.

Türkiye'deki akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını belirleyen Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda yüzde 7,38 azalışla 20,58 dolardan işlem görüyor.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,60 dolardan alıcı buldu.

  • Cuma günü 22,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 22,22 dolar seviyesinde tamamladı.

9 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyrin iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması da sürüyor. Son olarak 31 kuruşluk indirimin ardından 29 kuruşluk fiyat artışına gidilen benzinde yeni indirim ihtimali ortaya çıktı.

yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları benzine 9 kuruş indirim geleceğini ve indirimli fiyatların bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacağını öngörüyor.

9 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansımasıyla İstanbul'de benzinin litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.

Petrol yeniden düşüşte
EKONOMİ
Petrol yeniden düşüşte

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Benzine yeni indirim

Benzine yeni indirim

İndirimin ardından litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.
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