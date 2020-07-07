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Ekonomi Motorinden sonra benzine de zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine zam geliyor

Motorinden sonra benzine de zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de zam olarak yansımaya başladı. Motorin fiyatlarına bugün itibariyle yansıyan 10 kuruşluk artışın ardından benzine de 10 kuruş zam geliyor. Fiyat artışlarının bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Motorinde gece yarısı gerçekleşen 10 kuruşluk artışın ardından benzine de zam geliyor.
Motorinde gece yarısı gerçekleşen 10 kuruşluk artışın ardından benzine de zam geliyor.

ABD'den gelen olumlu veriler sonrası yatırımcıların alıma geçmeleriyle yükselişe geçen petrol fiyatları yüzde 1`in üzerinde yükselişle 43 dolar seviyesine kadar çıkarken, fiyatlarda yaşanan toparlanma iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine artış olarak yansımaya başladı.

Dün motorinde gerçekleşen 10 kuruşluk fiyat artışının ardından bu sefer de benzin fiyatları için zam gündeme geldi.

Piyasa uzmanlarının yenisafak.com'a verdiği bilgiye göre benzinin ton fiyatının 381 dolardan 397 dolara çıkmasının ardından iç piyasada kullanılan benzinin litresine de 10 kuruş zam geliyor.

Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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